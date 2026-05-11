ЗМІ: НАБУ і САП проводять слідчі дії в ексголови Офісу президента Єрмака

НАБУ та САП увечері 11 травня проводять слідчі дії щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це підтвердили джерела "Україської правди" і "Схем" у правоохоронних органах.
На фото з місця подій видно, що сам Андрій Єрмак сидить в авто.
Кадри з місця події опублікував також нардеп Ярослав Железняк.
Що передувало
- НАБУ вранці 28 листопада 2025 року провело слідчі дії в тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.
- В Агентстві заявили журналістам, що обшуки були санкціоновані і їх проводили у межах розслідування.
- Того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, а президент підписав відповідний указ про його звільнення.
- Згодом УП повідомила, що ухвала для проведення обшуків була датована 21 листопада, а самі вони відбулися 28 числа – тижнем пізніше.
- Водночас директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку не повідомили про підозру.
- За результатами обшуків у екскерівника ОП триває розслідування у межах, визначених законом, і жодних процесуальних рішень щодо підозри наразі не ухвалили.