У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоПодії

ЗМІ: НАБУ і САП проводять слідчі дії в ексголови Офісу президента Єрмака

Проведення слідчих дій підтвердили джерела ЗМІ у правоохоронних органах.

ЗМІ: НАБУ і САП проводять слідчі дії в ексголови Офісу президента Єрмака
НАБУ і САП проводять слідчі дії з Єрмаком
Фото: Українська правда

НАБУ та САП увечері 11 травня проводять слідчі дії щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Фото: Українська правда

Про це підтвердили джерела "Україської правди" і "Схем" у правоохоронних органах.

Фото: Схеми

На фото з місця подій видно, що сам Андрій Єрмак сидить в авто.

Фото: Українська правда

Кадри з місця події опублікував також нардеп Ярослав Железняк.

Що передувало

  • НАБУ вранці 28 листопада 2025 року провело слідчі дії в тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.
  • В Агентстві заявили журналістам, що обшуки були санкціоновані і їх проводили у межах розслідування.
  • Того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, а президент підписав відповідний указ про його звільнення.
  • Згодом УП повідомила, що ухвала для проведення обшуків була датована 21 листопада, а самі вони відбулися 28 числа – тижнем пізніше.
  • Водночас директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку не повідомили про підозру. 
  • За результатами обшуків у екскерівника ОП триває розслідування у межах, визначених законом, і жодних процесуальних рішень щодо підозри наразі не ухвалили.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies