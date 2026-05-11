На Херсонщині через обстріли РФ постраждали шестеро людей

Упродовж дня від ворожих обстрілів на Херсонщині постраждало шість людей, серед них – дитина.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 11 травня російська армія била по населених пунктах Херсонщини реактивною артилерією та дронами різного типу.

Відомо про шістьох постраждалих цивільних унаслідок російської атаки. Всі постраждалі, серед яких 14-річний хлопець, – жителі Херсона. Травми отримали внаслідок атак ворожих БпЛА.

Пошкоджень зазнали приватні будинки та автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.