Від початку доби росіяни 38 разів атакували позиції Сил оборони. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нововасилівка, Кореньок, Бачівськ, Рижівка, Товстодубове, Будки, Уланове, Безсалівка, Харківка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 29 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Лиманському напрямку сьогодні противник розпочинав сім штурмів у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне. Один бій досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі Різниківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районі Степногірського.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.