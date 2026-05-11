У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Дрон Vampire врятував із російського полону двох українських бійців

Обидва піхотинці успішно повернулися до своїх підрозділів.

Дрон Vampire врятував із російського полону двох українських бійців
Дрон Vampire (архівне фото)
Фото: Дрон Vampire

Розрахунок дрона Vampire звільнив із російського полону двох українських військових на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на 21 окрему механізовану бригаду.

Це сталося у квітні цього року. Під час атаки росіян на позиції сусідньої бригади двоє піхотинців потрапили в полон, і командування звернулося по допомогу.

"За кілька кілометрів від місця події перебував розрахунок дрона Vampire 21-ї окремої механізованої бригади. Не гаючи часу, бійці підготували безпілотник і одразу вирушили на порятунок. На той момент окупанти вже вели полонених у бік своїх позицій. Почувши характерний звук «Вампіра», який завис над ними, росіяни розгубилися, запанікували, кинули полонених і спробували втекти. Українські оператори дрона наздогнали окупантів і ліквідували їх", - розповіли військові.

Обидва звільнені піхотинці успішно повернулися до своїх підрозділів.

Відомо вже чимало випадків, коли українські дрони брали в полон російських військових. Однак звільнення українських бійців за допомогою БпЛА - перший такий випадок на Північно-Слобожанському напрямку.

Цього року Vampire також врятував з полону двох військових поблизу Гуляйполя.

Рятувальну операцію виконав екіпаж під командуванням 23-річного воїна з позивним "Рубін".

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies