Розрахунок дрона Vampire звільнив із російського полону двох українських військових на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на 21 окрему механізовану бригаду.

Це сталося у квітні цього року. Під час атаки росіян на позиції сусідньої бригади двоє піхотинців потрапили в полон, і командування звернулося по допомогу.

"За кілька кілометрів від місця події перебував розрахунок дрона Vampire 21-ї окремої механізованої бригади. Не гаючи часу, бійці підготували безпілотник і одразу вирушили на порятунок. На той момент окупанти вже вели полонених у бік своїх позицій. Почувши характерний звук «Вампіра», який завис над ними, росіяни розгубилися, запанікували, кинули полонених і спробували втекти. Українські оператори дрона наздогнали окупантів і ліквідували їх", - розповіли військові.

Обидва звільнені піхотинці успішно повернулися до своїх підрозділів.

Відомо вже чимало випадків, коли українські дрони брали в полон російських військових. Однак звільнення українських бійців за допомогою БпЛА - перший такий випадок на Північно-Слобожанському напрямку.

Цього року Vampire також врятував з полону двох військових поблизу Гуляйполя.

Рятувальну операцію виконав екіпаж під командуванням 23-річного воїна з позивним "Рубін".