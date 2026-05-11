Унаслідок атак РФ на Дніпропетровщині постраждали четверо людей

Ворог знову бив по Нікопольському та Синельниківському районах.

наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 11 травня ворог атакував Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини безпілотниками. Четверо людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Мирівська і Марганецька громади. Пошкоджені поштове відділення та автомобіль. Троє людей поранені. У стані середньої тяжкості госпіталізований 63-річний чоловік. 

Ще двоє чоловіків 52 і 58 років лікуватимуться амбулаторно.

Атакували дроном росіяни і Дубовиківську громаду на Синельниківщині. Там понівечена автівка. Поранень зазнав 60-річний чоловік. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

