На Дніпропетровщині росіяни атакували екіпаж ДСНС, є поранений

Росіяни атакували дроном надзвичайників у Нікопольському районі Дніпропетровщини.
Про це інформує ДСНС України.
"Сьогодні вранці рятувальники виїхали до одного з населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району, аби надати допомогу місцевому населенню.
Під час слідування до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль", – зазначається у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару 23-річного рятувальника, його госпіталізували.
