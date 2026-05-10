На Дніпропетровщині росіяни атакували екіпаж ДСНС, є поранений

Росіяни атакували дроном надзвичайників у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Про це інформує ДСНС України.

"Сьогодні вранці рятувальники виїхали до одного з населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району, аби надати допомогу місцевому населенню.

Під час слідування до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль", – зазначається у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару 23-річного рятувальника, його госпіталізували.