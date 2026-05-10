Президент Володимир Зеленський привітав українок з Днем матері.

"Сьогодні День матері. І особливо сьогодні хочеться сказати найважливіше слово – дякую. Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини й родини.

Умови війни змінили життя мільйонів українських родин. І українські мами сьогодні – це про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти", – ідеться у зверненні.

Глава держави подякував кожній мамі за життя, за віру у своїх дітей, за молитви, захист і підтримку.