Президент Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра зі вступом на посаду прем’єра Угорщини.

“Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи. Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між нашими країнами на основі добросусідства й поваги до наших людей”, – написав Зеленський у соцмережі Х.

Він зазначив, що “разом ми можемо додати більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу”. Зеленський побажав Мадяру успіхів та хороших результатів на посаді.