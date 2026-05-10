Армія РФ упродовж доби била по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

Упродовж минулої доби внаслідок російських ударів по Херсонській області семеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Томина Балка, Урожайне, Новорайськ, Михайлівка, Новоолександрівка, Комишани, Білозерка, Нововоронцовка, Берислав, Раківка, Сагайдачне, Костирка, Дудчани, Антонівка, Золота Балка, Незламне, Придніпровське, Токарівка, Молодіжне, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина. Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 16 людей.