Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, поранено дитину

Уночі ворог атакував безпілотниками Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Поранень зазнала дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни завдали удару по Нікополю та Марганецькій громаді.

У Синельниківському районі били по Українській та Богинівській громадах. Понівечена інфраструктура. Постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.