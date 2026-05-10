Суспільство / Війна

Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, поранено дитину

На Синельниківщині пошкоджена інфраструктура.

Наслідки обстрілу
Фото: Олександр Ганжа у Telegram

Уночі ворог атакував безпілотниками Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Поранень зазнала дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни завдали удару по Нікополю та Марганецькій громаді. 

У Синельниківському районі били по Українській та Богинівській громадах. Понівечена інфраструктура. Постраждала 3-річна дівчинка. Дитину доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

