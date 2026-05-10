Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Унаслідок ворожих атак на Запорізьку обасть загинула людина, троє поранені

Ворог завдав 780 ударів по населених пінктах області.

наслідки атак на Запорізбку область
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили 780 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області. Загинула одна людина, троє поранені.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, ще троє поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони. Загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області", – ідеться у повідомленні.

598 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Новоолександрівку, Біленьке, Розумівку, Ясну Поляну, Новосергіївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Нове Запоріжжя, Преображенку та Білогір’я.

Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Гуляйпільському, Новоандріївці, Щербаках, Степногірську та Павлівці.

174 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури. 

