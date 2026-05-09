Головне за суботу, 9 травня: понад 120 боєзіткнень, удари по Дніпропетровщині

Бойові дії на Донеччині, 121 бойове зіткнення, ворожі обстріли, масштабна пожежа у Чорнобильській зоні відчуження. Яким запам’ятається 1536-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 травня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки, на Гуляйпільському - 23.

На Дніпропетровщині сьогодні, 9 травня, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула й ще одну поранено.

Під ударом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та ліцей. Поранень дістала 87-річна жінка.

Цілили росіяни й по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Загинула 46-річна жінка.

Російський дрон атакував спецтранспорт газовиків у Дружківці на Донеччині. Фахівці прямували на виклик, щоб відновити інфраструктуру.

Люди встигли евакуюватися та не постраждали. Автомобіль знищено вщент.

Кабмін підготував зміни до Державного бюджету-2026, які передбачають суттєве посилення фінансування сектору безпеки і оборони, а також збільшення грошового забезпечення військових.

Пропонується збільшити видатки на оборону на 1,56 трлн гривень, зокрема для забезпечення виплат військовослужбовцям.

Загалом доходи держбюджету мають зрости більш ніж на 2,2 трлн гривень, зокрема за рахунок міжнародної допомоги та надходжень у межах виконання Плану України.

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі, повідомили у ДСНС.

Станом на 17:00 вогнем пройдено 1200 га – поширенню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.

До гасіння пожежі залучено 374 особи, з них від ДСНС – 253 рятувальників. Ситуація повністю контрольована, наголосили рятувальники.

Біля станції київського метро помер чоловік - працівники метро відмовились винести дефібрилятор, щоб спробувати врятувати людину. Про це повідомила медична інструкторка та співзасновниця ініціативи РеаніМетро Марія Назарова.

“Коротко - чоловіку стало погано біля БЦ Смарт плаза на виході з метро Політех, небайдужі перехожі почали серцево-легеневу реанімацію і ТРИЧІ послали гонців в метро, щоб винести нагору дефібрилятор, який знаходиться на платформі. Не схопили самі і потягли, а просили, щоб не було паніки і поліція не гналась. Людям ТРИЧІ відмовили винести деф нагору. Чоловік не дочекався дефа, швидка продовжила реанімацію, загалом 40 хв, чоловік не вижив”, – написала Назарова.

Згодом пресслужба метро заявила, що потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках.

