На фронті загинув майстер спорту з армрестлінгу Ігор Гладкий

5 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сидорове на Донеччині загинув захисник України Ігор Гладкий — офіцер, спортсмен, майстер спорту України з армрестлінгу. Про це повідомив Спортивний Комітет України.

Ігор – виходець із села Давидів на Львівщині, у спорт він прийшов у 2021 році. За цей час встиг пройти шлях, на який інші витрачають тривалі роки. Завдяки праці, дисципліні та сильному характеру він став майстром спорту України, багаторазовим призером чемпіонатів і кубків України, представляв нашу державу на міжнародних змаганнях.

Серед спортсменів і тренерів його знали як людину слова, характеру і великої працездатності.

З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор став на захист України у складі 45-ї окремої артилерійської бригади. Пройшов бойовий шлях від стрільця роти охорони та снайпера до командира артилерійського взводу. Виконував бойові завдання на Запорізькому, Бахмутському та Лиманському напрямках, брав участь у боях за Кліщіївку, Сіверськ, Часів Яр. Як молодший сержант особисто керував розрахунками, що знищували ворожу техніку та живу силу окупантів.

Ігор Гладкий був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, медаллю «За військову службу Україні», відзнакою Міністерства оборони «Хрест ракетних військ та артилерії» та іншими нагородами.

Як зазначає Спортивний Комітет, навіть на війні Ігор не залишав спорт — тренувався за кожної можливості, повертався на змагання і продовжував здобувати призові місця.