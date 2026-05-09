Режим тиші: від початку доби російська армія провела на фронті 51 атаку

Найгарячіше сьогодні на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Від початку доби кількість атак російської армії на фронті становить 51, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано дві штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового. Дві з цих спроб тривають.

На Куп’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував в бік Лиману, Зарічного, Ямполя та Озерного.

На Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Дві з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік позицій наших захисників в бік Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Воздвижівки, Святопетрівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.