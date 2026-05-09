Трамп заявив про готовність направити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, готовий відправити американську делегацію до Москви для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, він готовий розглянути такий сценарій, якщо це допоможе наблизити завершення бойових дій.

"Я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася", – зазначив він.

Водночас він не уточнив, хто саме міг би увійти до потенційної делегації та в якому форматі можуть відбуватися переговори.

Також президент США підтвердив, що Україна та РФ планують проведення обміну полоненими найближчим часом.

Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Росією та Україною, який має тривати з 9 до 11 травня, міг би бути продовжений.

Напередодні американський лідер першим оголосив, що Київ та Москва домовилися про режим тиші на три дні, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.