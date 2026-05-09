ГоловнаСвіт

Трамп заявив про готовність направити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні

Лідер США не уточнив, хто міг би увійти до делегації і в якому фроматі можуть бути перемовини.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, готовий відправити американську делегацію до Москви для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, він готовий розглянути такий сценарій, якщо це допоможе наблизити завершення бойових дій.

"Я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася", – зазначив він.

Водночас він не уточнив, хто саме міг би увійти до потенційної делегації та в якому форматі можуть відбуватися переговори.

Також президент США підтвердив, що Україна та РФ планують проведення обміну полоненими найближчим часом.

  • Дональд Трамп припустив, що режим припинення вогню між Росією та Україною, який має тривати з 9 до 11 травня, міг би бути продовжений. 
