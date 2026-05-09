ЗМІ: Москву оточують ще одним кільцем систем ППО

Навколо Москви поступово зводять ще одне кільце ППО – насамперед із зенітно-ракетних комплексів “Панцир” на вежах.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на OSINT-ентузіастів та супутникові знімки московського регіону і сусідніх областей Росії.

На першу вежу нового “кільця” журналісти натрапили 16 лютого, коли їм вдалося геолокувати фото сліду від ракети ППО під Каширою.

Зараз кількість систем ППО, яким оточили столицю Росії від 2023 року, перевищила 100 одиниць.

Фото: Радіо Свобода

Також журналісти виявили, що незадовго до 9 травня резиденцію російського лідера Володимира Путіна на Валдаї заблюрили на “Яндекс.Картах”. Раніше “Яндекс” блюрив на супутниковій карті лише військові об’єкти і підприємства військово-промислового комплексу Росії.

Перед цим з’ясувалося, що за кілька років валдайську резиденцію Путіна, де багато часу проводить його ймовірна супутниця Аліна Кабаєва з їхніми синами, оточили понад 25 системами ППО.

У Кремлі 7 травня заявили, що президента РФ Володимира Путіна охороняють так само ретельно, як і голів держав у всьому світі. Додаткові заходи безпеки запроваджують сьогодні, коли в Росії відзначають День перемоги у Другій світовій війні в Європі.