Українські військові вперше застосували німецький ударний дрон HX-2 із запуском з морських платформ

На окремих напрямках ці дрони вже використовуються для ураження російських військових цілей.

Дрон HX-2
Фото: компанія Helsing

Німецький ударний безпілотник HX-2, який використовують Сили оборони України, адаптували для запуску з морських платформ.

Про це повідомили в компанії Helsing.

Відбувся успішний перший запуск дрона з прибережного судна. Випробування провели зі швидкісного десантного катера у прибережних водах поблизу Плімута – морського центру компанії.

HX-2 запускали за допомогою катапульти, встановленої у носовій частині катера. У компанії зазначають, що такі тести відкривають можливість подальшого застосування безпілотника і з морських дронів.

У 2025 році стало відомо, що Helsing виготовить для України 6 тисяч ударних БпЛА HX-2. На окремих напрямках ці дрони вже використовуються для ураження російських військових цілей.

HX-2 має Х-подібне крило та хвостове оперення, призначений для ураження бронетехніки, артилерії та інженерних об’єктів. Дрон важить 12 кг, має дальність до 120 км, швидкість – до 250 км/год. 

Завдяки візуальній навігації й функції повторного розпізнавання цілей, дрон здатен автономно утримувати об'єкт з точністю до 99,9%.

Також HX-2 може діяти у складі групи дронів у форматі "зграї" для виконання бойових завдань.

  • У 2024 році тодішній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Він передбачав, зокрема, використання штучного інтелекту німецького виробництва в українських дронах
