“Історично і культурно ми є частиною європейського простору. А у 2014 році на Майдані Незалежності українці остаточно зробили свій політичний вибір – бути в Європейському Союзі. І продовжують відстоювати його великою ціною”.

Сьогодні Україна вже четвертий рік поспіль відзначає День Європи разом із країнами ЄС – 9 травня. Київ ближче до Євросоюзу, ніж будь-коли.

На цьому наголосила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Історично і культурно ми є частиною європейського простору. А у 2014 році на Майдані Незалежності українці остаточно зробили свій політичний вибір – бути в Європейському Союзі. І продовжують відстоювати його великою ціною”, – зазначила вона.

Свириденко нагадала, що Київ пройшов шлях від Угоди про асоціацію до статусу кандидата на вступ до ЄС. Україна виконала всі умови для відкриття шести переговорних кластерів, триває адаптація законодавства до права ЄС у співпраці Уряду та Верховної Ради.

“Для нас важливо, що Європа сьогодні разом з Україною, і це свідомий вибір європейців. Військова та фінансова підтримка з початку вторгнення, нещодавнє рішення про позику ЄС обсягом 90 млрд євро – це сигнали єдності та довіри не лише на словах, а й у реальних діях”, – сказала очільниця уряду.

Вона підкреслила, що Україна для Європейського Союзу – це донор безпеки, найбільше й найдієвіше військо з унікальним досвідом сучасної війни, учасник енергетичної безпеки континенту через об’єднання ринків електроенергії та розвиток альтернативних газових маршрутів. Також є великі перспективи у сферах транспортної логістики, промисловості, аграрного партнерства та глобальної продовольчої безпеки.