ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула й ще 1 отримала поранення

Ворог атакував два райони області безпілотниками.

На Дніпропетровщині сьогодні, 9 травня, внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула й ще 1 отримала поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. 

“Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень. Ворог атакував два райони області безпілотниками”, – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, під ударом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та ліцей. Поранень дістала 87-річна жінка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Цілили росіяни й по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Загинула 46-річна жінка.

