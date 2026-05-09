У Краматорську загинув заступник голови РДА Роман Сімашов внаслідок обстрілу 5 травня

У Краматорську загинув заступник голови РДА Сімашов Роман Шавкатович внаслідок обстрілу 5 травня.

“З глибоким болем і невимовним сумом керівництво та колектив Краматорської районної державної адміністрації, районної військової адміністрації повідомляють, що 8 травня 2026 року, у віці 46 років, внаслідок російського удару по місту Краматорськ, завданого 5 травня, трагічно загинув заступник голови Краматорської районної державної адміністрації Роман Шавкатович Сімашов”, – повідомила сьогодні, 9 травня, Краматорська РДА у Facebook.

Зазначається, що протягом багатьох років Роман Шавкатович опікувався важливими питаннями житлово-комунального господарства, докладаючи максимум зусиль для забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення громад Краматорського району та покращення умов життя людей.