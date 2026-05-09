На Херсонщині російська армія вбила сьогодні жінку

Сьогодні внаслідок обстрілів російської армії Херсонської області є загибла та поранений.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Встановлено, що близько 13:00 військові РФ вдарили безпілотником по селу Незламне Херсонського району.

Унаслідок атаки загинула 58-річна жінка. Ще один чоловік отримав поранення.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії з метою документування наслідків атаки та збору доказів чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військовими.