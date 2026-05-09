Кабмін підготував зміни до Державного бюджету-2026, які передбачають суттєве посилення фінансування сектору безпеки і оборони, а також збільшення грошового забезпечення військових.

Про це повідомляє Міноборони України.

Загалом пропонується збільшити видатки на оборону на 1,56 трлн гривень, зокрема для забезпечення виплат військовослужбовцям.

Загалом доходи держбюджету мають зрости більш ніж на 2,2 трлн гривень, зокрема за рахунок міжнародної допомоги та надходжень у межах виконання Плану України.

Додаткові 1,56 трлн гривень у секторі безпеки і оборони планують розподілити таким чином:

174,3 млрд грн — грошове забезпечення військовослужбовців;

1,37 трлн грн — розвиток озброєння та військової техніки;

14,6 млрд грн — резерв для сектору безпеки і оборони.

Окремо передбачено фінансування розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та збільшення виробництва вітчизняного озброєння.

У Міністерстві оборони зазначили, що спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством фінансів продовжують роботу над забезпеченням стабільного фінансування та посиленням спроможностей Збройних сил України.