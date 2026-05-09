Путін вважає, що “справа йде до завершення” у війні з Україною

Також він згоден розглянути можливість зустрічі із Зеленським не у Москві, а у третій країні.

Ввечері 9 травня очільник Кремля Владімір Путін дав пресконференцію, де заявив, серед іншого, що у війні з Україною “справа йде до завершення”. Про це повідомило державне пропагандистське агентство ТАСС. 

"Так, пан Зеленський готовий провести особисту зустріч. Так, це я чув. Але ми чуємо це не вперше. Ну що можна в цьому зв'язку сказати, що ми ніколи не відмовлялися, і я не відмовлявся. Я не пропоную цю зустріч, але, якщо хтось пропонує, будь ласка, нехай приїжджає той, хто хоче зустрітися, нехай приїжджає до Москви, ми зустрінемося. Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу, щоб взяти участь у цьому заході або щось підписати, але це має бути остаточна крапка", – сказав очільник країни-агресорки.

Водночас, Путін заявив, що “справа йде до завершення” у питанні війни з Україною. 

Раніше сьогодні помічник Путіна Юрій Ушаков знову заявив, що очільник Кремля готовий провести зустріч із Зеленським у Москві. Згодом радник Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві

