Уночі Сили ППО збили всі ворожі БпЛА, якими РФ атакувала Україну

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів "Пародія". Влучань не зафіксовано.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ .

Протягом ночі (з 00:00 10 травня) противник атакував 27 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – РФ.

