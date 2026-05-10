Ворог атакував Індустріальний район Харкова та область

Уночі російські війська атакували дроном Індустріальний район Харкова. Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них – двоє дітей.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові через атаку РФ гострої реакції на стрес зазнали жінки 74, 70, 32 років та двоє 8-річних хлопчиків. У с. Стецьківка Великобурлуцької громади зазнали поранень чоловіки 37 і 43 років та 36-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

14 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Одноробівка, с. Івано-Шийчине);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Стецьківка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 253 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 33 262 людини.