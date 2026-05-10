Росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканку Херсонщини

Армія РФ уранці 10 травня атакувала дроном літню жінку у Комишанах Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 06:30 росіяни вдарили з дрона по літній жінці у Комишанах. До лікарні у вкрай тяжкому стані доставили 62-річну місцеву жительку, яка дістала вибухову травму, поранення кінцівок та травматичну ампутацію ноги", – ідеться у повідомленні.

Медики роблять все можливе, аби врятувати життя постраждалої.