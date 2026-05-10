Росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканку Херсонщини

Армія РФ уранці 10 травня атакувала дроном літню жінку у Комишанах Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 06:30 росіяни вдарили з дрона по літній жінці у Комишанах. До лікарні у вкрай тяжкому стані доставили 62-річну місцеву жительку, яка дістала вибухову травму, поранення кінцівок та травматичну ампутацію ноги", – ідеться у повідомленні.
Медики роблять все можливе, аби врятувати життя постраждалої.
- Опівночі 10 травня росіяни атакували з безпілотника Корабельний район Херсона. Є поранений.