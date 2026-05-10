"Повернись живим" святкує день народження: як привітати

Благодійний Фонд "Повернись живим" уже 12 років допомагає Силам оборони України, закликав українців підтримати стабільну роботу команди через щомісячну підписку на адміністративні витрати фонду.

У фонді наголошують: кожна гривня, яку донатять на військо, повністю спрямовується на потреби захисників. Саме тому адміністративні витрати — так звана "адмінка" — фінансуються окремо завдяки підтримці бізнесу, благодійних організацій та небайдужих громадян.

"Найкращий подарунок для “Повернись живим” — це підписка на адмінку, щоб команда й надалі могла залучати кошти, купувати та доставляти допомогу військовим і прозоро звітувати", — зазначають у фонді.

У "Повернись живим" пояснюють, що за кожною переданою на фронт одиницею техніки стоїть велика невидима робота десятків фахівців. Військові менеджери обробляють та аналізують запити від підрозділів, закупівельники й юристи перевіряють постачальників, ІТ-фахівці забезпечують прозору фінансову звітність, а менеджери з партнерств залучають міжнародну підтримку.

Фонд також навів приклади того, як адміністративні витрати напряму впливають на допомогу армії. Зокрема:

3 генератори для офісу фонду допомогли забезпечити закупівлю 6898 генераторів для військових;

5 терміналів Starlink для команди — передачу 5612 терміналів на фронт;

7 комп’ютерів для закупівельників — постачання понад 43 тисяч комп’ютерів і планшетів військовим;

11 службових авто — закупівлю 3189 транспортних засобів для фронту;

61 службова рація — передачу майже 34 тисяч рацій військовим.

У фонді нагадали, що свою діяльність розпочали ще у 2014 році із закупівлі бронежилетів. Після початку повномасштабного вторгнення організація стала першою в Україні, яка отримала дозвіл на закупівлю летальної зброї та товарів військового призначення. Також фонд залучив міжнародний грант на 11,5 млрд грн для закупівлі військового обладнання.

