У Зоні відчуження триває ліквідація лісової пожежі: вогонь охопив 1200 га

У Зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Ситуація контрольована.
Про це інформує ДСНС України.
"Станом на 10:00 вогнем пройдено 1200 га – розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру", – ідеться у повідомленні.
Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб, з них від ДСНС – 211 рятувальників.
- У чотирьох областях України рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2 тисячі гектарів. З Чернігівщини імовірно планують евакуацію населення через пожежі.