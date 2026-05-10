У Зоні відчуження триває ліквідація лісової пожежі: вогонь охопив 1200 га

Посушлива погода та пориви вітру сприяють розповсюдженню вогню.

пожежа у Зоні відчуження
Фото: ДСНС України

У Зоні відчуження на Київщині досі триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Ситуація контрольована.

Про це інформує ДСНС України.

"Станом на 10:00 вогнем пройдено 1200 га – розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру", – ідеться у повідомленні.

Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб, з них від ДСНС – 211 рятувальників. 

Ситуація повністю контрольована.

