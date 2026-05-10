Унаслідок атаки ворожого дрона у Херсоні постраждали двоє людей

Росіяни від ранку атакують Корабельний район Херсона. Унаслідок ударів постраждали двоє людей.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Близько 08:40 у Корабельному районі через удар ворожого дрона постраждав працівник Херсонської міськради", – ідеться у повідомленні.
53-річного чоловіка доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Він отримує необхідну меддопомогу.
Також до лікарні доставили 49-річного чоловіка, у нього діагностували контузію, вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Його стан – середнього ступеня тяжкості.
Потерпілому надають допомогу.
- Опівночі 10 травня росіяни атакували з безпілотника Корабельний район Херсона. Є поранений. 18-річний хлопець дістав уламкові поранення рук, контузію та вибухову травму.