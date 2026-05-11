ОГП: на Донеччині повідомили про підозру російському військовому за сексуальне насильство над цивільною

Російському військовому повідомлено про підозру у систематичному сексуальному насильстві щодо цивільної жінки на території Донецької області.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
За даними слідства, підозрюваний – житель Свердловської області який підписав контракт із ЗС РФ в колонії. У вересні 2025 року він у складі малої піхотної групи проник до одного з населених пунктів Покровського району.
Російські військові зайняли підвал приватного будинку, де переховувалися цивільні мешканці. Під час одного з обстрілів чоловік потерпілої загинув, після чого жінка залишилася в підвалі наодинці з окупантами.
З початку жовтня, як встановило слідство, підозрюваний систематично вчиняв сексуальне насильство щодо жінки, супроводжуючи це погрозами вбивством та залякуванням.
У грудні під час контрнаступальних дій українських військових підозрюваного було взято в полон, а потерпілу – врятовано.
Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
У прокуратурі наголошують, що цей випадок є частиною системних воєнних злочинів РФ, які документуються на тимчасово окупованих територіях України.