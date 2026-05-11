ОГП: на Донеччині повідомили про підозру російському військовому за сексуальне насильство над цивільною

Російський військовий, який протягом кількох місяців знущався з цивільної жінки на Донеччині, потрапив у полон ЗСУ.

Фото: 5.ua

Російському військовому повідомлено про підозру у систематичному сексуальному насильстві щодо цивільної жінки на території Донецької області. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, підозрюваний –  житель Свердловської області  який підписав контракт із ЗС РФ в колонії. У вересні 2025 року він у складі малої піхотної групи проник до одного з населених пунктів Покровського району.

Російські військові зайняли підвал приватного будинку, де переховувалися цивільні мешканці. Під час одного з обстрілів чоловік потерпілої загинув, після чого жінка залишилася в підвалі наодинці з окупантами.

З початку жовтня, як встановило слідство, підозрюваний систематично вчиняв сексуальне насильство щодо жінки, супроводжуючи це погрозами вбивством та залякуванням.

У грудні під час контрнаступальних дій українських військових підозрюваного було взято в полон, а потерпілу – врятовано.

Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі наголошують, що цей випадок є частиною системних воєнних злочинів РФ, які документуються на тимчасово окупованих територіях України.

