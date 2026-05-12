Звинувачення в участі в угрупованні, що відмивало кошти, він назвав безпідставними.

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак пов’язав оголошення йому підозри в участі в угрупованні, що легалізовувало отримані незаконним шляхом кошти, з “публічним тиском на правоохоронні органи” з метою ухвалити стосовно нього конкретні процесуальні рішення. Про це він сказав у відповіді на письмовий запит LB про вчорашні слідчі дії.

Він повідомив, що після отриманої учора підозри разом із адвокатами працює над матеріалами справи. Звинувачення проти себе вважає безпідставними.

“Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення”, – заявив він.

Також адвокат і експосадовець додав, що “слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу”.

“Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року (коли у Андрія Єрмака вперше провели обшуки. – Ред.), коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити”, – сказав він.

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

Учора НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2 – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Загалом відмили коштів на понад 460 млн гривень.