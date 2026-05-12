Суспільство / Війна

Колишня прессекретарка Зеленського заявила про "готовність" віддати росіянам Донбас у 2022 році

В Офісі Президента Юлію Мендель звинуватили в тому, що вона "давно не в собі".

Юлія Мендель і Володимир Зеленський, 2020 рік
Фото: Facebook

Юлія Мендель, яка на початку каденції Президента Володимира Зеленського була головою його пресслужби, дала інтерв'ю американському ультраправому пропагандисту, русофілу Такеру Карлсону.

Колишня прессекретарка глави держави заявила, що нібито під час перемовин у Стамбулі у 2022 році Зеленський особисто дав згоду на передачу росіянам території Донбасу. Мендель стверджує, що розмовляла з учасниками переговорів, і ті буцімто "погодилися на все".

В Офісі Президента спростували слова Мендель, підкресливши, що вона не брала участі у дипломатичних процедурах, не мала жодного доступу до рішень на найвищому рівні, а також "давно не в собі". 

Раніше Мендель і справді відзначалася досить одіозними заявами: наприклад, про те, що екскерівник Офісу глави держави Андрій Єрмак практикував ледь не чорну магію. Також показово, що свою версію про здачу Донбасу колишня прессекретарка вирішила розповісти людині, яка публічно виправдовувала російську агресію і закликала повністю припинити допомогу нашій державі, а також їздила до Москви брати компліментарне інтерв'ю у диктатора Путіна.

