Нападника на військового 155-ї бригади обвинувачують в замаху на вбивство

Встановлено, що Анатолій Руденко стріляв в опонента з власного нагородного пістолета Glock.

Військовий, який 1 травня зв’язав і побив солдата 155-ї бригади на Дніпропетровщині, обвинувачується за навмисне вбивство в ще одній кримінальній справі.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо"

За даними видання, Анатолій Руденко в листопаді минулого року під час відпустки вдома у Кропивницькому вистрілив у груди чоловіка із нагородного пістолета.

Фото: "Слідство.Інфо" Анатолій Руденко

Поліція відкрила справу за 115 статтею — навмисне вбивство. Справа слухається у суді. В січні апеляційний суд Кропивницького змінив запобіжний захід Руденкові з домашнього арешту на особисте зобов’язання. Поліцейські встановили, що між двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого один із них дістав пістолет та вистрілив в опонента, поціливши йому в грудну клітину.Нападником виявився 29-річний на той момент кулеметник стрілецької роти 210-го окремого окремого батальйону ТрО Анатолій Руденко. Чоловіка затримали за статтею про умисне вбивство.

Руденко у судовому засіданні визнав вину та зазначив, що не мав наміру вбивати. Також він сказав, що жалкує про вчинене.

Прокурори клопотали в суді про тримання Руденка під вартою. Натомість його адвокатка, просячи про більш м’який запобіжний захід, наголошувала, що її підзахисний є військовим, брав участь у бойових діях, має поранення та контузії, користується авторитетом серед колег і надає фінансову допомогу потерпілому, який опинився у лікарні та переніс операцію.

Як пише "Слідство.Інфо", тоді взяти Руденка на поруки зголосилися троє військовослужбовців, зокрема, двоє представників командування його військової частини. Врешті суддя призначила підозрюваному домашній арешт на 60 діб — до 3 січня цього року. Вже в січні Апеляційний суд змінив запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов’язання.

15 січня суд Кропивницького також розглядав клопотання адвокатки, яка представляла військову частину, до якої належить Руденко. Вона просила суд зняти арешт із майна підозрюваного — пістолета Glock-17 та 2-х магазинів до нього. Цю зброю правоохоронці вилучили в Руденка після того, як він вистрелив потерпілому у груди.

У поліції Кіровоградської області «Слідству.Інфо» підтвердили, що Glock, з якого Руденко стріляв 5 листопада, був його власним нагородним пістолетом.

За словами захисту, для забезпечення боєздатності підрозділу потрібна вся наявна стрілецька зброя, що перебуває на обліку військової частини.Суддя відмовила у задоволенні клопотання, тож зброю Руденку не повернули.

1 травня Руденко під час шикування на території підрозділу у Дніпрі публічно побив іншого військового Сергія Маленка. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Коли військовий отямився, побиття продовжилося.

Після розголосу Анатолій Руденко самовільно залишив військову частину й утік у СЗЧ.

Згодом його затримали у Кропивницькому. 7 травня Центральний районний суд Дніпра обрав Руденку запобіжний захід — тримання на гауптвахті строком на 60 діб без права застави.