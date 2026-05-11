Вже четверту добу триває гасіння масштабної лісової пожежі у Поліському природному заповіднику на Житомирщині.
Як повідомили в ДСНС України, станом на вечір 11 травня, вдалось приборкати займання площею 250 га.
Поширення полум’я не зафіксоване. В окремих лісових кварталах триває тління сухостою, стоячих дерев та лісової підстилки.
Як зазначили в ДСНС, для стримування стихії у болотистій місцевості представники Державної лісової охорони провели зустрічний відпал. Також сапери обстежили окремі ділянки лісу, щоб безпечно облаштувати мінералізовані смуги. Роботи тривають.
- 8 травня на Житомирщині сталась масштабна лісова пожежа в межах Поліського природного заповідника. Орієнтовна площа займання становить близько 500 гектарів. Окремі ділянки території залишаються замінованими, що обмежує роботу рятувальників.