Вже четверту добу триває гасіння масштабної лісової пожежі у Поліському природному заповіднику на Житомирщині.

Як повідомили в ДСНС України, станом на вечір 11 травня, вдалось приборкати займання площею 250 га.

Поширення полум’я не зафіксоване. В окремих лісових кварталах триває тління сухостою, стоячих дерев та лісової підстилки.

Як зазначили в ДСНС, для стримування стихії у болотистій місцевості представники Державної лісової охорони провели зустрічний відпал. Також сапери обстежили окремі ділянки лісу, щоб безпечно облаштувати мінералізовані смуги. Роботи тривають.