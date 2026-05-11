У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині четверту добу триває гасіння масштабної лісової пожежі

Вдалось приборкати вогонь на площі 250 га.

На Житомирщині четверту добу триває гасіння масштабної лісової пожежі
Фото: ДСНС України в Telegram

Вже четверту добу триває гасіння масштабної лісової пожежі у Поліському природному заповіднику на Житомирщині.

Як повідомили в ДСНС України, станом на вечір 11 травня, вдалось приборкати займання площею 250 га.

Фото: ДСНС України в Telegram

 Поширення полум’я не зафіксоване. В окремих лісових кварталах триває тління сухостою, стоячих дерев та лісової підстилки.

Фото: ДСНС України в Telegram

Як зазначили в ДСНС, для стримування стихії у болотистій місцевості представники Державної лісової охорони провели зустрічний відпал. Також сапери обстежили окремі ділянки лісу, щоб безпечно облаштувати мінералізовані смуги. Роботи тривають.

  • 8 травня на Житомирщині сталась масштабна лісова пожежа в межах Поліського природного заповідника. Орієнтовна площа займання становить близько 500 гектарів. Окремі ділянки території залишаються замінованими, що обмежує роботу рятувальників. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies