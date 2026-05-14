У Києві у підпільному цеху спирт перетворювали на «елітний» алкоголь – прокуратура

Виробництво фальсифікату зупинено.

Фото: прокуратура

У Києві зупинено діяльність підпільного виробництва алкопродукції під виглядом відомих торговельних марок, повідомляє Офіс генпрокурора. 

Встановлено, що група киян організувала підпільний цех із повним циклом виготовлення алкоголю. Готову продукцію, виготовлену на власному обладнанні, фасували у пластикову тару та пакети типу «тетрапак», після чого розливали у пляшки й маркували для подальшої реалізації під виглядом продукції відомих брендів.

Під час обшуків вилучено понад 45 тисяч літрів спирту вартістю близько 7 млн грн, майже 700 літрів готового алкоголю, а також 8700 одиниць пакувальних матеріалів. 

Крім того, вилучено обладнання для розливу та пакування, генератори, насоси, печатку підприємства, товарно-транспортні накладні та транспортні засоби, які використовувалися для перевезення незаконно виготовленої підакцизної продукції. 

Усі речові докази вилучено, алкоголь направлено на експертизу.

