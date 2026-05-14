В Україні до довічного засудили чоловіка, який наводив російські удари на Херсонщину

В Україні до довічного засудили 32-річного чоловіка, який наводив російські удари на Херсонщину.

«Прокурори Херсонської обласної прокуратури довели в суді вину мешканця регіону, який після звільнення правобережної частини Херсонщини передавав ворогу розвідувальні дані про Сили оборони України. Цю інформацію держава-агресор використовувала для підготовки та коригування ударів по населених пунктах області», – повідомили у Офісі генпрокурора.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив йому максимальне покарання: довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Офіс генпрокурора Засуджений до довічного

Довели, що у 2023 році засуджений підтримував зв’язок із представником ворога, який перебував на тимчасово окупованій території та діяв в інтересах Росії. Він передавав йому координати місць дислокації українських військових, розташування важкої зброї, переміщення техніки, місця розміщення блокпостів та інші дані про оборону Херсонської громади.

Ці відомості були потрібні ворогу для планування та коригування артилерійських і ракетних ударів по території регіону.Окремо прокурори довели, що співпраця з представником держави-агресора була свідомою та системною. Про це свідчать тривалі переписки, які підтвердили отримання завдань, передачу розвідувальної інформації, обговорення способів виїзду засудженого на тимчасово окуповану територію та інші деталі взаємодії з ворогом.

Під час судового розгляду чоловік провину не визнав. Він стверджував, що нібито втратив сім-картку, а листування з представником ворога від його імені могла вести інша особа. Але обвинувачений не заперечував, що особисто знав цього посередника. Цю версію спростували доказами.

Прокуратура зазначає, цей чоловік діяв системно. Із переписок можна зрозуміти, що він відмовлявся від винагороди за передані дані, однак просив враховувати розташування ферми свого батька, щоб ворожі удари не припали туди. Його батько у 2023 році також засуджений за колабораційну діяльність. Він очолював так званий департамент окупаційного міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області.

Крім того, під час досудового розслідування чоловіка ідентифікували на відео одного з пропагандистських ресурсів окупаційної адміністрації. На записі він брав участь у публічному заході як ведучий та звукорежисер.12 травня 2026 року суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.