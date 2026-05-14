Drone Deal. Україна підписала угоду з Литвою, президенти ще чотирьох країн теж отримали пропозицію

Угода передбачає, що Україна відправить своїх військових експертів для обміну досвідом та безпосередньої допомоги країні-партнеру.

Україна і Литва уклали двосторонню угоду у форматі Drone Deal, що передбачає постачання дронів, спільні технологічні рішення та інтеграцію українського досвіду в європейську систему безпеки. Про це президент повідомив на своїй офіційній сторінці.

«Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. Передусім для захисту від сучасних загроз та посилення безпеки наших держав і всього регіону. Виклики в нас спільні, і долати їх потрібно разом», – пояснив Зеленський.

Згодом він також повідомив, що українська сторона працює над такими ж угодами із Фінляндією та Латвією. Також пропозицію щодо формату Drone Deal Володимир український президент озвучив і президенту Румунії Нікушору Дану.

За словами Володимира Зеленського, з президентами вищезгаданих країн вони обговорили і євроінтеграцію України.

«Зараз є необхідне вікно можливостей для відкриття всіх шести переговорних кластерів», – зазначив він.

Раніше стало відомо, що до угоди у форматі Drone Deal Україна готується разом зі США, пише Defender media, посилаючись на дані джерел CBS News.

Також Зеленський повідомляв про початок підготовки подібної угоди з Канадою, назвавши це важливим розширенням безпекового партнерства.

Загалом, за словами Зеленського, наразі уже 20 держав працюють з Україною з приводу цього питання на різному рівні.

Drone Deal – формат міждержавних угод у сфері безпілотників та оборонних систем, про який стало відомо 28 квітня, коли Зеленський заявив, що експорт української зброї "стане реальністю". Угоди вже опрацьовуються з країнами Близького Сходу, Перської затоки, Європи та Кавказу.

Передбачає не просто продаж готових виробів, а довгострокове партнерство: спільне виробництво на території країни-партнера, передачу бойового досвіду і навчання.