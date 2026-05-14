Завтрашній день у Києві оголошений Днем жалоби

На місці атаки на Київ, 14 травня 2025 р

Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки Росії на столицю.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

Завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Також 15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.