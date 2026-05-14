Завтрашній день у Києві оголошений Днем жалоби

Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки Росії на столицю.
Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко.
Завтра будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
Також 15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
- У ніч на 14 травня, одразу після масованої денної дронової атаки, росіяни завдали комбінованого удару по території України, застосувавши 56 ракет і 675 БпЛА. Основною ціллю Росії був Київ. ППО знешкодила 41 ракету та 652 безпілотники.
- Розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. На цей час точно відомо про 7 загиблих. Також, за даними ДСНС, понад 20 людей зникли безвісти.