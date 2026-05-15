ДБР викрило адвоката, який за 18 тисяч євро обіцяв забезпечити м'якше покарання

Фігуранту справи загрожує до 8 років позбавлення волі. 

В Івано-Франківській області ДБР викрило адвоката, який за 18 тисяч євро обіцяв “вирішити питання” задля пом'якшення покарання.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Як встановило слідство, адвокат переконував свого клієнта, який обвинувачувався у незаконному переправленні чоловіків мобілізаційного віку через кордон, що може забезпечити “потрібне рішення” в межах кримінального провадження. 

За визначену суму коштів він обіцяв пролобіювати відповідне рішення перед працівниками прокуратури. Однак він не мав наміру передавати будь-які кошти працівникам прокуратури, а використовував вигадану історію виключно для заволодіння грошима клієнта шляхом шахрайства.

Зокрема, фігурант запевняв, що укладення угоди дозволить клієнту уникнути більш суворого покарання. 

Передача коштів відбулася в авто клієнта. Після одержання неправомірної вигоди адвоката затримали.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили 18 тисяч євро та мобільний телефон. Також проведено обшуки за місцем проживання, роботи та в автомобілі фігуранта. У місці здійснення адвокатської діяльності вилучено документи, які підтверджують факт надання юридичних послуг клієнту, у якого адвокат вимагав кошти.

Наразі йому повідомлено про підозру за закінчений замах на кримінальне правопорушення, пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також за шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом підбурювання (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі. Слідство перевіряє можливу причетність до протиправної діяльності працівників інших правоохоронних органів.

