На Прикарпатті правоохоронця підозрюють у вимаганні $5000 за «невтручання» у бізнес

Заступника начальника відділення одного з правоохоронних органів Івано-Франківської області підозрюють у вимаганні хабаря у місцевого підприємця.

Про це розповіли пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

Як розповіли у Бюро, правоохоронець вимагав у підприємця 5 тис. доларів США за невтручання у його роботу, а також за непритягнення його родича до кримінальної відповідальності за подання начебто фіктивних документів до ТЦК.

Крім того, у разі відмови давати гроші він погрожував ініціювати кримінальне переслідування і самого підприємця, скасувати йому відстрочку від мобілізації та надалі домогтися призову чоловіків на військову службу.

Слідчі задокументували неодноразові зустрічі та телефонні розмови між фігурантами і заявником. Щоб приховати свої дії, вони використовували посередників та сторонніх осіб.

Передача грошей відбулася на території заправки у Коломиї. Гроші передали заздалегідь визначеному посереднику. Після цього 14 травня працівники ДБР затримали посадовця.

Фігуранту повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці пранують подати до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про його відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.