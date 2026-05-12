Зеленський не фігурує в досудовому розслідуванні справи "Мідас"

Водночас він має імунітет на час каденції.

Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування справи "Мідас". Про це директор НАБУ Семен Кривонос заявив на брифінгу.

Версії належності того чи іншого майна перевіряють. Р-1 – один з котеджів – це резиденція один.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров у справі "Мідас" має статус свідка. Зазначимо: що справа має кілька гілок: корупція в енергетиці, ймовірна корупція в оборонці, відмивання коштів.

Кривонос сказав, що не може називати назви компаній-виробників зброї, що фігурують у справі, аби не порушувати презумцію невинуватості.

"Я говорю про оборонний напрям, про який ми говорили ще на початку, коли публікували перші відомості стосовно операції «Мідас» – він так само розслідується в межах НАБУ. І розслідуються виробники і окремі виробники дронів", – сказав він.

Голова САП Олександр Клименко додав, що жодні слідчі дії не заважали виробничим процесам зброї.

Контекст

Одне з "гілок" розслідування справи "Мідас" стосується угруповання, що відмивало кошти за рахунок побудови котеджів у Козині. За інформацію журналістів-розслідувачів УП, з чотирьох маєтків три призначалися для ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, бізнесмена Тимура Міндіча і ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. Ім'я людини, який був призначений четвертий котедж, фігурувало на плівках розмов як Вова.

На плівках, офіційно оприлюднених НАБУ, назви котеджів були позначені як Р-1, Р-2, Р-3, і Р-4. Р-2, за інформацією слідчих, це маєток, що мав призначатися Єрмаку.