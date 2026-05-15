Суспільство / Події

Розпочато конкурс з формування нового складу Ради громадського контролю при НАБУ

Прийом документів – з 15-го до 29-го травня. Рейтингове інтернет-голосування за 15 кандидатів – 10 червня. Результати будуть оголошені 15 червня.

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Олександр Ратушняк

Розпочато конкурс з формування нового складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), повідомляє пресслужба відомства. 

Рада громадського контролю формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

Конкурс із формування складу Ради громадського контролю проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадянами, які проживають на території України.

Кандидатури для участі у конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за рік до дня оголошення конкурсу, та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.

Громадське об’єднання може рекомендувати для участі у конкурсі не більше трьох кандидатур.

Рейтингове інтернет-голосування за 15 кандидатів до складу Ради громадського контролю відбуватиметься на офіційному вебсайті Національного бюро 10 червня 2026 року з 09:00 протягом 12 годин.

Результати рейтингового інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному вебсайті Національного бюро 15 червня 2026 року.

