У Єлисейському палаці правоохоронці провели обшуки

У приміщеннях Єлисейського палацу — офіційної резиденції президента Франції — відбулися обшуки.

Як передає BFM TV, слідчі дії пройшли в межах судового розслідування щодо можливих порушень під час укладання державних контрактів на організацію церемоній перенесення праху видатних діячів до Пантеону.

Національна прокуратура заявила, що перед візитом правоохоронців відбулися переговори між прокуратурою та адміністрацією президента Франції, які дозволили забезпечити безперешкодне проведення слідчих дій у будівлі.

Реклама

Це вже не перший візит слідчих до резиденції глави держави у цій справі. 14 квітня цього року детективам відмовили в доступі до палацу. Тоді адміністрація президента зіслалася на «недоторканність приміщень, пов'язаних із главою держави» відповідно до Конституції Франції, яка звільняє чинного президента від кримінального переслідування, свідчень чи обшуків під час перебування на посаді. Проте після додаткових узгоджень обшуки все ж відбулися.

До цього останні обшуки в Єлисейському палаці проводилися ще у 2018 році в межах гучного політичного скандалу, відомого як «справа Беналла», під час першого президентського терміну Еммануеля Макрона.

Фінансова прокуратура розслідує можливий фаворитизм (надання незаконних переваг під час тендерів), незаконне отримання вигоди, а також корупцію та зловживання впливом.

Головним об'єктом уваги правоохоронців є умови, за яких Центр національних пам'яток обирав підрядників для організації державних урочистостей. За інформацією сатиричного тижневика Le Canard Enchaîné, який першим розкрив деталі скандалу, слідчі мають серйозні запитання до контрактів із приватною компанією Shortcut Events.

Ця фірма безперервно забезпечувала проведення церемоній введення видатних осіб до Пантеону протягом 22 років. За даними журналістів, організація кожної такої урочистої події коштувала державному бюджету Франції близько 2 мільйонів євро. Наразі адміністрація Єлисейського палацу утримується від офіційних коментарів щодо проведених обшуків.