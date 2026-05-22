СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
ЗМІ: Судну Panormitis з краденим українським зерном з окупованих територій відмовили у розвантаженні в Туреччині

Туреччина відмовила на запит на захід у порт Іскендерун.

Уряд Туреччини відмовився дозволити грецькому балкеру Panormitis, який перевозив викрадене Росією зерно з тимчасово окупованих територій України, зайти до порту. 

Про це повідомляє Israel Hayom.

30 квітня судну відмовили у розвантаженні в ізраїльському порту Хайфа. Рішення ухвалив ізраїльський імпортер пшениці Zenziper, який анулював контракт після того, як стало відомо про незаконне походження вантажу. Після цього судно залишило порт і вирушило до турецького Іскендеруна.

"Панормітіс" прибув 13 травня до порту Іскендерун. Однак, запит на захід у порт, схоже, був відхилений Анкарою, і станом на понеділок, за даними AIS показують, що судно знаходиться поблизу турецько-сирійського морського кордону, недалеко від Латакії або Тартуса.

Зазначається, що питання діяльності "тіньового флоту" Росії, який використовується для перевезення зерна з окупованих українських територій, обговорювалося під час українсько-турецьких політичних консультацій.

Після контактів на високому рівні між Анкарою та Києвом балкеру було відмовлено у розвантаженні у Туреччині.

Контекст

  • 27 квітня МЗС України повідомило, що уже два судна з краденим на окупованій території України зерном прибуло до портів Хайфи. МЗС запросило посла Ізраїлю для вручення йому ноти протесту. 
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що дії Росії підривають відносини між Ізраїлем та Україною, а його ізраїльський колега Гідеон Саар відповів на обурення посла дописом у X, заявивши, що дипломатичні відносини "не ведуться у Twitter".
  • Після цього президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку санкційного пакету. Він вважає, що влада Ізраїлю не може не знати, яке зерно прибувають до портів.
  • Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS / "Панорамітис" та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна, і направив відповідний пакет документів до Ізраїлю. Там ці документи вивчають. 
  • У результаті, 30 квітня Ізраїльська асоціація імпортерів зерна повідомила, що російському судну із краденою українською пшеницею не дозволять розвантажитися в Ізраїлі.
