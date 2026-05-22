ЗМІ: Судну Panormitis з краденим українським зерном з окупованих територій відмовили у розвантаженні в Туреччині

Туреччина відмовила на запит на захід у порт Іскендерун.

Уряд Туреччини відмовився дозволити грецькому балкеру Panormitis, який перевозив викрадене Росією зерно з тимчасово окупованих територій України, зайти до порту.

Про це повідомляє Israel Hayom.

30 квітня судну відмовили у розвантаженні в ізраїльському порту Хайфа. Рішення ухвалив ізраїльський імпортер пшениці Zenziper, який анулював контракт після того, як стало відомо про незаконне походження вантажу. Після цього судно залишило порт і вирушило до турецького Іскендеруна.

"Панормітіс" прибув 13 травня до порту Іскендерун. Однак, запит на захід у порт, схоже, був відхилений Анкарою, і станом на понеділок, за даними AIS показують, що судно знаходиться поблизу турецько-сирійського морського кордону, недалеко від Латакії або Тартуса.

Зазначається, що питання діяльності "тіньового флоту" Росії, який використовується для перевезення зерна з окупованих українських територій, обговорювалося під час українсько-турецьких політичних консультацій.

Після контактів на високому рівні між Анкарою та Києвом балкеру було відмовлено у розвантаженні у Туреччині.

