Bloomberg: РФ розширила "тіньовий флот" для збільшення експорту СПГ

Росія почала використовувати нові танкери для перевезення скрапленого природного газу з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ 2". Йдеться про судна, які раніше працювали на експортному заводі Оману, пише Bloomberg.

За даними агентства, щонайменше чотири танкери – "Космос", "Меркурій", "Оріон" та "Луч" – уже залучені або готуються до роботи з плавучим сховищем СПГ Saam поблизу Мурманська.

Минулого тижня танкер "Космос" пришвартувався до сховища Saam, яке також перебуває під санкціями США, після чого залишив район стоянки. Інші три судна також наблизилися до об’єкта або готуються до швартування.

У Bloomberg зазначають, що плавуче сховище зберігає газ, вироблений на російському заводі "Арктик СПГ 2", який перебуває під американськими санкціями. Через складні арктичні умови доступ до проєкту більшу частину року мають лише судна з криголамними можливостями.

Аналітики вважають, що поява додаткових танкерів може допомогти Росії збільшити експорт скрапленого газу попри санкційні обмеження.

За інформацією систем відстеження суден, танкер "Космос" на початку року перейшов під російський прапор, змінив назву та був переданий у власність маловідомої компанії.

Танкер "Меркурій" уже завантажив паливо на Saam на початку місяця та наразі перебуває в Атлантичному океані, ймовірно, прямуючи до Азії.

За оцінками Bloomberg, наразі щонайменше 20 танкерів залучені до перевезення СПГ із підсанкційних російських енергетичних проєктів. Один із таких танкерів у березні зазнав атаки та був виведений з експлуатації.