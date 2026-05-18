Нацкешбек треба витратити до 30 червня, інакше гроші повернуться у держбюджет, - Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства закликало українців використати кошти, накопичені за програмою "Національний кешбек", до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані залишки повернуться до державного бюджету.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Зазначається також, що кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також треба використати до кінця червня. Компенсацій за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні.

Сама програма продовжить працювати без змін, а нарахування та виплати за наступні періоди здійснюватимуться за звичним графіком після 20 числа кожного місяця.