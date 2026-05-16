Фото: Зоряна Стельмах Голова НБУ Андрій Пишний, посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова і шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Членство в Європейському союзі, якого прагне Україна, передбачає не лише політичну чи економічну інтеграцію, а й фінансову зокрема. Як це відбуватиметься та коли, які реформи НБУ для цього потрібні, що вже вдалося зробити і, головне – яке місце України займатиме в майбутній архітектурі Європи – ці аспекті під час публічної дискусії, яка проходила у Києво-Могилянській академії, обговорювали Голова Національного банку України Андрій Пишний та посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова.

“Надзвичайно вражає те, що Україна проводить реформи одночасно з тим, як бореться за своє існування як нації. …Дозвольте сказати, що Україні дуже пощастило мати надзвичайно компетентних людей, які керують фіскальною і монетарною політикою, а також регулюють банківський сектор.

Фото: Зоряна Стельмах посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова

Вже п’ятий рік повномасштабного вторгнення, а на банківський сектор не було жодного системного впливу, не було паніки чи днів, коли банки змушені були закриватися. І навіть у дуже складних обставинах гривня фактично повернулася до плаваючого курсу в межах певного коридору (Режим керованої гнучкості обмінного курсу. - Ред.). Завдяки ролі Національного банку Україні вдалося уникнути великих шоків для економіки.

І у процесі подальшого вступу до Європейського Союзу Національний банк й надалі відіграватиме критично важливу роль, тому що належний баланс і координація між фіскальною та монетарною політикою, а також сильне регуляторне середовище є ключовими для виконання економічних критеріїв у кластері «Основи процесу вступу до ЄС». Це також важливо для більш спеціалізованих фінансових розділів гармонізації з європейськими правилами та нормами”, – відзначила Катаріна Матернова.

Фото: Зоряна Стельмах Голова НБУ Андрій Пишний

Фінансова сфера, підкреслив Голова Національного банку Андрій Пишний, виконує важливу посередницьку функцію, у тому числі у контексті європейської інтеграції, реформи в межах якої повинні дати Україні можливості для післявоєнного відновлення, зокрема завдяки припливу приватного капіталу (і саме він буде головним джерелом відбудови). А для цього ринки капіталів, страховий та банківський сектори повинні бути реформовані, стійкі, прозорі, а корпоративне управління – ефективним і не викликати жодних запитань.

“Щоб зрозуміти, чим європейська інтеграція є для Національного банку, наскільки вона для нас важлива і пріоритетна, наведу кілька цифр.

На початок повномасштабного вторгнення рівень еквівалентності банківського регулювання до норм ЄС, за які відповідає Національний банк, становив трохи більше 50%. Розпочалась повномасштабна війна, і Національний банк реалізує дуже непросту програму антикризового управління, водночас намагаючись використати кожну можливість для створення відповідних джерел для відновлення української економіки. При цьому ми не припиняли імплементацію європейських норм, і за останніми незалежними оцінками рівень еквівалентності становить уже 78%.

Фото: Зоряна Стельмах Голова НБУ Андрій Пишний і посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова

До кінця 2027 року – і це наша головна мета – ми маємо досягнути максимальної відповідності регулювання у фінансовому секторі вимогам Європейського Союзу, адаптувавши їх до нашої реальності”, – зауважив Голова Національного банку.

Захід проходив у межах комунікаційної кампанії до 30-річчя грошової реформи та 35-річчя Національного банку, які відзначаються в 2026 році, за підтримки UGB банку.

Повну версію розмови очікуйте незабаром на LB.ua.

Фото: Зоряна Стельмах Хвилина пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України перед початком заходу

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Директор департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко

Фото: Зоряна Стельмах Професор Києво-Могилянської академії

Фото: Зоряна Стельмах Голова НБУ Андрій Пишний і Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Слухачі дискусії

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Голова НБУ Андрій Пишний ( в центрі) і шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

