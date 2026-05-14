Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаЕкономікаФінанси

Пишний: НБУ спростив переказ валюти нерезидентам, але про безконтрольний вивід грошей не йдеться

Йдеться лише про виплати, нараховані як заробітна плата, і стосується це виключно нерезидентів — тих, хто постійно проживає за кордоном і надає послуги українським компаніям, у тому числі в оборонній сфері.

Пишний: НБУ спростив переказ валюти нерезидентам, але про безконтрольний вивід грошей не йдеться
Андрій Пишний
Фото: facebook/Андрій Пишний

НБУ спростив переказ валюти нерезидентам, але про безконтрольний вивід грошей не йдеться. Про це заявив з трибуни ВРУ голова НБУ Андрій Пишний.

«Про дозвіл виводити гроші з України без обмежень не йдеться. Ми не надали нерезидентам можливість безконтрольно переказувати гроші», — наголосив очільник Нацбанку.

За його словами, спрощення умов купівлі та переказу валюти ухвалили тому, що чинні обмеження суттєво ускладнювали залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів до українських компаній. Нерезиденти мають змогу переказувати лише ті кошти, які отримують як заробітну плату або прирівняні до неї виплати згідно із законодавством.

«Ще раз підкреслюю, це пом’якшення стосується виключно нерезидентів, людей, які постійно проживають за кордоном і надають свої послуги українським компаніям», — сказав Пишний.

Голова НБУ уточнив, що йдеться не лише про наглядові ради банків, а й про керівництво інших компаній, зокрема оборонного сектору. Українським компаніям дозволили здійснювати виплати на закордонні рахунки нерезидентів — членів наглядових рад і директорів виконавчого органу.

«За понад чотири роки війни Національний банк 80 разів вносив відповідні зміни в 18-ту постанову», — нагадав Пишний, додавши, що останній, 80-й пакет змін обумовлений саме питаннями обороноздатності та погоджений з МВФ.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies