Україна та Боснія і Герцеговина погодили «транспортний безвіз»

З 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.
«Транспортний безвіз» дозволить здійснювати двосторонні та транзитні поїздки без спеціальних дозволів. До набуття чинності «безвізу» країни вирішили збільшити квоту дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.
У Мінгромад додали, що лібералізація умов дозволить перевізникам працювати ефективніше та зменшить на них адміністративний тиск.
- Боснія і Герцеговина стала 36-ю країною, з якою Україна домовилася про такі умови перевезень.
- Торік Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року.