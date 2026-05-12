Україна та Боснія і Герцеговина погодили «транспортний безвіз»

З 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

«Транспортний безвіз» дозволить здійснювати двосторонні та транзитні поїздки без спеціальних дозволів. До набуття чинності «безвізу» країни вирішили збільшити квоту дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.

У Мінгромад додали, що лібералізація умов дозволить перевізникам працювати ефективніше та зменшить на них адміністративний тиск.