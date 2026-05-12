На Донеччині через російську атаку загинули двоє енергетиків

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули двоє енергетиків. Частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово без світла.

Про це розповіли у Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання, відновлення триває цілодобово. Через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Закарпатській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

На Донеччині внаслідок ворожої атаки на енергетичний об’єкт загинули двоє працівників енергетичної галузі.

У Чорнобильській зоні відчуження досі ліквідовують пожежу, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Пожежу локалізовано, рятувальники ДСНС спільно з фахівцями зони відчуження продовжують ліквідовувати окремі осередки тління, зокрема торфу. Ситуація контрольована. Наразі у зоні відчуження контрольні рівні гамма-випромінювання не перевищені, радіаційний фон у нормі.

Сьогодні не планують застосовувати обмеження електропостачання, але про будь-які зміни варто дізнаватися на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Також українців просять активне енергоспоживання сьогодні перенести на денний час, з 11:00 до 15:00, а у вечірні години, тобто із 18:00 до 22:00 економити електрику.